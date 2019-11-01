Granit Xhaka çok konuşulan olayı anlattı ve özür diledi!

İngiliz devi Arsenal’in kaptanı ve orta saha oyuncusu Granit Xhaka, Premier Lig’de oynanan Crsytal Palace maçında yaşananlar sebebiyle taraftarlardan özür diledi.

Crystal Palace maçında oyundan çıkarken Arsenalli taraftarlara küfür edip tepki gösteren Xhaka, sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili paylaşım yaptı.

Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında “Pazar günü olanlar için her şeyi düşünmek adına biraz zaman geçtikten sonra yaşananları açıklamak istiyorum. Değişiklik sırasında yaşananlar beni derinden etkiledi. Arsenal’i seviyorum ve sahaya her zaman yüzde 100’ümü veriyorum. Taraftarların hislerimi anlamadığımı hissettim. Maçlar sırasında ve son dönemde sosyal medyadan edilen hakaretler beni çok üzdü. İnsanlar ‘Bacaklarını kıracağız, eşini öldüreceğiz, kızın kanser olsun’ şeklinde şeyler yazdı. Bu beni kızdırdı ve pazar günü patlama noktasına geldim. Bu sebeple kulübümüzü, takımımızı ve beni destekleyen bazı taraftarlara saygısızlık yaptım. Niyetim bu değildi ve böyle algılandığı için onlardan özür dilerim. Bu oyunu neden sevdiğimizi hatırlayarak karşılıklı saygıya geri dönmek istiyorum. Birlikte ilerleyelim ve geleceğe pozitif bakalım” ifadeleri yer aldı.

Yaşanan olayların sonrasında Granit Xhaka, İngiltere Lig Kupası’nda oynanan Liverpool maçının kadrosuna alınmamıştı.

Kulübün teknik patronu Unai Emery ise oyuncusundan özür beklediğini dile getirerek “Kaptanlığını alacak mıyız? Bunu şu an düşünmek istemiyorum. Xhaka özür dilemedi ancak çok üzgün ve hırpalandı” şeklinde konuşmuştu.