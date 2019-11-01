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Galatasaray’dan iki KAP bildirimi birden!
Süper Lig

Galatasaray’dan iki KAP bildirimi birden!

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na iki bildirimde bulundu. Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatılırken 2003 doğumlu stoper Emin Bayram'la da profesyonel sözleşme imzalandı.

1 Kasım 2019 18:19

Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatırken akademide forma giyen 2003 doğumlu Emin Bayram ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), Yunus Akgün’ün sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerini kullanılırken

Emin Bayram ile ilgili açıklamada ise “Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dendi. 01 Kasım 2019 Süper Lig`in kadın yöneticileri bir araya geldi: `Atatürk`ün izinden yürümek...` Süper Lig ekiplerinin yönetim kurullarında görev alan kadın yöneticiler, Galatasaray`ın ev sahipliğinde toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türk kadınına Sporu 3 Y `Yap, Yönet, Yaşat'` sloganıyla seslenen üyeler ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdiler. denildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:52 | 1 Kasım 2019
Emin Bayram galatasaray süper lig Yunus Akgün
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