Galatasaray’dan iki KAP bildirimi birden!

Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatırken akademide forma giyen 2003 doğumlu Emin Bayram ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), Yunus Akgün’ün sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerini kullanılırken

Emin Bayram ile ilgili açıklamada ise “Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dendi. Süper Lig`in kadın yöneticileri bir araya geldi: `Atatürk`ün izinden yürümek...` Süper Lig ekiplerinin yönetim kurullarında görev alan kadın yöneticiler, Galatasaray`ın ev sahipliğinde toplantı yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türk kadınına Sporu 3 Y `Yap, Yönet, Yaşat'` sloganıyla seslenen üyeler ülkemizde ve dünyada Türk kadınının sesini duyuracakları mesajını verdiler. denildi. İlgili Haberi Oku