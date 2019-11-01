Galatasaray’dan iki KAP bildirimi birden!

Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatırken akademide forma giyen 2003 doğumlu Emin Bayram ile de profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP), Yunus Akgün’ün sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” ifadelerini kullanılırken
Emin Bayram ile ilgili açıklamada ise “Akademi oyuncumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dendi.