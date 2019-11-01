Galatasaray evinde kükrüyor! Tam 41 maç…

Galatasaray'ın Süper Lig'de, evinde bileği bükülmüyor.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki son 41 karşılaşmada da rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor. MAÇ SONUCU | Galatasaray Çaykur Rizespor 2-0 | Üç dakika yetti! Sürpriz kadro galibiyete uzandı Galatasaray sahasında konuk ettiği ve sürpriz bir kadroyla mücadele ettiği Çaykur Rizespor karşısında üç puana ilk yarıda üç dakika arayla bulduğu gollerle uzandı. İlgili Haberi Oku