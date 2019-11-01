Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Süper Lig’de 10. hafta açılıyor!

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de 10. hafta, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki maçla start alacak. Galatasaray Çaykur Rizespor maçının saatini ve kanalını haberimizin devamında görebilirsiniz…

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam Süper Lig’de 10. hafta başlıyor. Galatasaray Çaykur Rizespor saat 20.30’de Türk Telekom Park’ta oynanacak. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TERİM'DEN REVİZYON BEKLENTİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda revizyona gidebilir.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, kadroda revizyon yapabileceğini söylemişti.

Terim'in Çaykur Rizespor'a karşı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük gibi ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyuncuları tercih etmesi bekleniyor.

TERİM'DEN REVİZYON BEKLENTİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda revizyona gidebilir.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, kadroda revizyon yapabileceğini söylemişti.

Terim'in Çaykur Rizespor'a karşı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük gibi ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyuncuları tercih etmesi bekleniyor.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 6'sında skor üretirken, 7'sinde ise suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.