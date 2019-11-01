CANLI | Galatasaray Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen…

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Emre Akbaba ve Falcao ile cezalı Marcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almıyor. Çaykur Rizespor’da ise sakat El Kabir dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Türk Telekom

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Mor, Babel, Andone

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Adem, Selçuk, Belhanda, Donk, Jimmy, Mariano, Feghouli, Nzonzi

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan

YEDEKLER: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Samudio, Barış, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

LİGDE 37’İNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 37’inci kez karşı karşıya geliyor.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 36 lig maçından 24’ünü Galatasaray, 5’ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın 83 golüne, Rizespor 35 golle karşılık verebildi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Rize’de oynanan müsabakayı Galatasaray, son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLEME DETAYI

Galatasaray Çaykur Rizespor maçını aşağıdaki link üzerinden ücretli üyelik işlemlerini gerçekleştirerek canlı yayında izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY ZORLANIYOR

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig’de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor.

Ligde rakibiyle yaptığı son 10 maçtan sadece 3’ünü kazanabilen Galatasaray, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı. Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4’ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize’deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 36 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 36 maçtan 34’ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.