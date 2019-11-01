Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti: Cimbom Rize’yi 2 golle geçti…

Galatasaray sahasında konuk ettiği ve sürpriz bir kadroyla mücadele ettiği Çaykur Rizespor karşısında üç puana ilk yarıda üç dakika arayla bulduğu gollerle uzandı. Galatasaray Çaykur Rizespor maç özetini aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz…

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

SÜRPRİZ İLK 11

Fatih Terim, ligde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 yenildikleri derbi maçın kadrosuna göre ilk 11’de biri zorunlu 5 değişiklik yaparak takımını Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasılı olan Marcao müsabakanın kadrosunda bulunmazken, Terim son dönemde performansları nedeniyle eleştirilen Mariano Filho, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile Steven Nzonzi’yi yedeğe çekti.

AZ POZİSYONLU GECE

İki takımın da fazla gol pozisyonu üretemediği, oldukça sıkıcı ve zevksiz geçen karşılaşmada Galatasaray, peş peşe bulduğu iki golle galip gelmeyi başardı. Ancak oynanan futbol, gelecek için umut vermedi.