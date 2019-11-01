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Formula 1’de sıradaki durak ABD
Motor Sporları

Formula 1’de sıradaki durak ABD

Sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde sıralama turları ve yarış 3 Kasım Pazar günü yapılacak. Mercedes'in başarılı pilotu Lewis Hamilton, en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak

1 Kasım 2019 09:51

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, ABD’de yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek.

ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti’nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 3 Kasım Pazar günü TSİ 00.00’da, yarış ise aynı gün TSİ 22.10’da başlayacak.

Takımlar klasmanında Mercedes’in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda pilotlar klasmanında da sona yaklaşılıyor.

Mercedes’in başarılı pilotu Lewis Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas’tan 4 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. ABD’deki yarışta, Büyük Britanyalı sürücüye 8’incilik ve üstü bir derece de zirveyi garantilemesi için yeterli olacak.

Formula 1’de ABD Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 363 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 289

3. Charles Leclerc (Monako): 236

4. Sebastian Vettel (Almanya): 230

5. Max Verstappen (Hollanda): 220

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 652 puan

2. Ferrari: 466

3. Red Bull: 341

4. McLaren: 111

5. Renault: 73

Son güncelleme 09:51 | 1 Kasım 2019
amerika formula 1
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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