Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Luigi Datome, “son 10 yılın en iyileri”ne aday!

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome, Euroleague’de son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcunun seçiminde, aday gösterildi.

Organizasyonun internet sitesinden açıklanan Euroleague’de son 10 yıla damga vuran basketbolcu adayları arasına, Fenerbahçe Beko’nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas’ın ardından İtalyan forvet Datome de girdi.

Euroleague tarafından “en iyi 10 oyuncu”nun seçimi için toplam 50 aday açıklanacak. Adayların belli olmasının ardından taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

Euroleague’in internet sitesinde, Datome’nin kariyerine ilişkin bilgilere de yer verildi. “Karizmatik ve yetenekli” olarak nitelenen 31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de şampiyonluğa ulaştığı 2016-17 sezonundaki performansıyla takıma büyük katkı sağladığı vurgulandı.

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Datome’nin Fenerbahçe’de forma giydiği dört sezon boyunca takımının üst üste Dörtlü Final’e kalmasında yardımcı olduğu, 2015-16 sezonunda Euroleague’in En İyi İkinci Takımı’nın kadrosuna seçildiği hatırlatıldı.

İtalyan oyuncunun, Euroleagu’de bu sezon da üstün performansına devam ettiği kaydedilen açıklamada, Datome’nin yüzde 43,6 isabetle 254 üçlük kaydettiği ve her iki istatistikte de zirvede yer aldığı belirtildi.

Euroleague’de serbest atışlarda yüzde 91,1 isabetle oynayan Luigi Datome’nin, bu alanda da organizasyon tarihinin en iyi 6. oyuncusu konumunda olduğu vurgulandı.