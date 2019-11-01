Fatih Terim sürpriz kadro tercihi hakkında konuştu

Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasındaki Çaykur Rizespor maçına sürpriz bir kadro tercihi ile çıkan Fatih Terim, Belhanda, Nzonzi, Feghouli, Mariano gibi yıldız isimlere ilk 11’de şans vermedi. Fatih Terim, maç öncesi beIN Sports mikrofonlarına yaptığı açıklamada, aldığı kararın nedenini açıkladı.

Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

“Çarşamba-pazarla devam ediyoruz. Böyle baktığımızda değişiklik yapmak zorundayız. Buna ister rotasyon deyin ister değişiklik deyin… Bunu hep beraber oynamak zorundayız. Açıkçası bazı arkadaşlarımızın dört günde bile geri dönemediğini, kondisyonlarına ulaşamadıklarını gördük. Kadromuzdaki her ismi kullanmalıyız.”

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Oyun anlayışlarında bir değişiklik olmadığını da vurgulayan Fatih Terim, “İki senedir oynadığımız oyun anlayışıyla oynuyoruz. Bazı arkadaşlarımızın bu oyuna ezberi gelişmemiş olabilir. Onun dışında bir değişikliğimiz yok. Şu ana kadar sezonun yüzde 25’ini iyi oynayamadık. Geride bir yüzde 75 var. Yüzde 75’i daha iyi oynayarak, daha çok puan alarak bu süreçte üzdüğümüz taraftarlarımızı sevindirmek izliyoruz. Onlar kadar Biz de üzülüyoruz. Bunu kimse hak emmiyor” ifadelerini kullandı.