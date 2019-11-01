Falcao istedi Galatasaray getirdi!

Galatasaray, sakatlıkların çabuk iyileşmesinde yardımcı olan, yorgun adalelerin hızlı toparlamasına katkı yapan ve Türkiye'de ‘soğuk oda' olarak bilinen ‘Lifecube' aldı.

Futbolcular idmanlardan sonra soğuk odanın eksi 85 dereceyi bulan ortamına giriyor, soğuk havayı ciğerlerine çekiyor. Bu sistemi, Falcao'nun transferi sırasında özel olarak sözleşmeye koydurduğu iddia edildi.

PERFORMANSI DA ARTTIRIYOR

Fiyatı 60 bin ila 200 bin dolar arasında değişen alet, sağladığı -85 derece soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor.

Geçmişteki azotlu makinaların aksine, bu yeni teknolojide sporcular tüm vücutlarıyla makinaya girip, soğuk havayı ciğerlerine çekiyor. 3 dakikalık seans, sporcunun çok çabuk toparlanmasını sağlıyor.

TERİM ONAY VERİRSE FALCAO İSPANYA’DA GERİ DÖNÜYOR

Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig 10. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının da kadrosunda yer alamayacak.

Sağlık heyeti tam anlamıyla iyileşmeden Falcao’yu riske etmek istemezken, Kolombiyalı bu sebeple Çaykur Rizespor maçında da kadroda yer almayacak.

Galatasaray taraftarlarının haftalardır dönüş tarihini merakla beklediği Falcao, Bernabeu Stadı’nda oynanacak Real Madrid ve sonrasında ligdeki Gaziantep FK maçlarında ise kadroda olacak.

Kolombiyalı futbolcunun bu maçlarda sahada olup olmayacağına ise form durumuna göre teknik direktör Fatih Terim karar verecek.

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