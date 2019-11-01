Ergin Ataman maç sonu patladı! ‘Bu yapılan saygısızlıktır’

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague’de Panathinaikos’a 86-70 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Bazı oyuncularının yeterince mücadele etmediğini vurgulayan Ergin Ataman, “Deplasmanda Panathinaikos’la oynamak zor. Onların bu maçı kazanmaya ihtiyacı vardı, iki gün önce kazandığımız maç sebebiyle biz biraz daha rahattık. Bazı oyuncularım sahaya iyi mücadele koydular ama benim açımdan bazı oyuncularımın mücadele eksikliği ve maç içindeki davranışları kabul edilemez. Bu, mücadele eden arkadaşlarına yaptıkları saygısızlık” dedi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Kötü şut attıklarını da dile getiren Ataman, “Bu akşam kötü şut attık, 30 üç sayılık atışımız var. Micic ve Simon 15 üç sayılık atıştan bir tane isabet bulmuş. Oyun kurucumuzun yedi top kaybı var. Benim açımdan iki gün önce MVP olan bir oyuncunun, bugün sahada yedi top kaybı yapıp, altıda sıfır isabetle şut atması kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Ergin Ataman sözlerini, “Henüz Euroleague’in başındayız, bu sene lig çok zorlu geçiyor. Herkes herkesi yenebiliyor. Düşünce yapımızı değiştirmeliyiz çünkü bu sene altı kez daha çifte maç haftası oynayacağız. Panathinaikos çok iyi oynadı, özellikle Rice ve Papapetrou çok iyiydi” ifadeleriyle tamamladı.

Anadolu Efes Yunanistan`da sonunu getiremedi Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos`a 86-70 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku