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Beşiktaş’ta Enzo Roco’nun yeniden doğuşu!
Süper Lig

Beşiktaş’ta Enzo Roco’nun yeniden doğuşu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta ilk kez 11’de oynattığı Şilili futbolcuyu Antalya deplasmanında da sahaya sürecek.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 1 Kasım 2019 07:39

Galatasaray derbisini 1-0 kazanarak moral bulan Beşiktaş'ta Enzo Roco, etkili performansıyla Abdullah Avcı'nın gözüne girdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Siyah-beyazlıların teknik direktörünün, geçen hafta ilk kez 11'de şans bulan Şilili stoperi yarın Antalyaspor deplasmanında da oynatacağı öğrenildi. Aynı bölgede forma giyen Victor Ruiz ise iyileşmesine karşın maça yedek başlayacak.

Roco geçen sezon da 9. haftadaki Göztepe karşılaşmasında ilk kez 11'de oynamış; sezonun tümünde ise sadece iki maçta 11'de yer almıştı. Şilili, derbide Avcı'dan tam not aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü, Antalyaspor deplasmanında kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Deneyimli teknik adamın kart cezalısı Caner Erkin'in yerine hücum hattında Adem Ljajic'i sahaya süreceği bildirildi.

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Son güncelleme 07:39 | 1 Kasım 2019
beşiktaş Enzo Roco
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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