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Beşiktaş’ın eski yöneticinden Pendik No: 1903’ün işletmecisine haciz!
Süper Lig

Beşiktaş’ın eski yöneticinden Pendik No: 1903’ün işletmecisine haciz!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hakan Özköse, Pendik No: 1903 Gazi Akınal Tesisleri'nin işletmecisine haciz gönderdi.

1 Kasım 2019 18:34

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Hakan Özköse, Pendik No: 1903 Gazi Akınal Tesisleri’nin işletmecisine haciz gönderdi. Tesis, 28 Nisan 2018’de dönemin Beşiktaş başkanı Fikret Orman, dönemin ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu ve taraftarların katılımlarıyla açılmıştı.

Fikret Orman açılışta yaptığı konuşmada “Beşiktaşımıza değerli hizmetleri olmuş, Hakkı Yeten, Şevket Belgin, Mehmet Üstünkaya gibi şahsiyetlerin isimlerini tesislerimizde yaşatıyoruz. No:1903 tesisimiz de Gazi Akınal'ın ismini yaşatacak. Camiamıza hayırlı olsun” demişti.

Hakan Özköse, Beşiktaş’ta Dernekler, Taraftarlar, Sponsorlar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve bir dönem ise Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştı. 01 Kasım 2019 Beşiktaş`ta Enzo Roco`nun yeniden doğuşu! Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta ilk kez 11'de oynattığı Şilili futbolcuyu Antalya deplasmanında da sahaya sürecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:34 | 1 Kasım 2019
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