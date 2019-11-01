Ali Koç’tan olay Martin Skrtel açıklaması: ‘İsim vermeyeceğim…’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports’ta katıldığı canlı yayında takımdaki bir oyuncu ile yaptığı pazarlığı anlattı.

Başkan Koç “İsim vermeyeceğim bir oyuncumuz var. 3,5 milyon Euro alıyordu. 2 milyon Euro yapalım dedik. Şampiyon olursa 500 bin euro prim önerdik, zam yaptık, daha çok şey istedi ve vermedik, sonra gitti 700 bin Euro’ya imza attı Avrupa’da bir takıma” ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un ismini vermediği yıldız oyuncunun Slovak futbolcu Martin Skrtel olduğu ortaya çıktı. 3 yıl Fenerbahçe’de forma giyen futbolcu 2,5 milyon Euro’luk teklifi reddedip İtalyan takımı Atalanta’nın yolunu tuttu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan önemli açıklamalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç Ülker Sports Arena`nın iskanını aldıklarını açıkladı. Koç VAR uygulamasını değerlendirirken, ``Benim çılgın bir önerim var. Teniste, basketbolda, voleybolda, her sporda var. Her takımın 2 kez itiraz hakkı olmalı hakem VAR`a gitmiyorsa bile`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

34 yaşındaki futbolcunun Atalanta ile yıllık 1 milyon Euro’ya anlaştığı yazılmıştı. Fakat Skrtel’i fiziksel olarak yeterli bulmayan Atalanta 20 gün sonra tecrübeli savunma oyuncusunun sözleşmesini feshetti.

Bu gelişmenin Skrtel Başakşehir’in yolunu tutarken bir başka eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer ise Atalanta’ya kiralık olarak transfer oldu.

34 yaşındaki Skrtel, Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ali Koç: Galatasaray dışında herkesle aramız iyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beIN Sports ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü`nün catering şirketi ile sözleşmeyi feshetmesi ile ilgili konuşan Koç, ``Galatasaray`ın catering şirketi ile ilişkisi, Fenerbahçe`yi ilgilendirmez`` dedi. İlgili Haberi Oku