2 kez kanseri yenen Can Üstündağ, Ironman´de yarışacak

Dünyanın en popüler yarışlarından biri olan Ironman 70.3, beşinci kez Antalya´nın Belek İlçesi´nde Rixos ve The Land of Legends Kingdom Hotel sponsorluğunda düzenlenecek. 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde 84 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşecek yarışa; 2 kez kanseri yenerek yarışlara geri dönen Red Bull Challengers üyesi Can Üstündağ da katılım gösterecek. İrade ve dayanıklılığın ön planda olduğu yarışta; 2017 yılında kanser tedavisi görüp iyileştikten yalnızca 12 hafta sonra girdiği Ironman´de bitiş çizgisini görmeyi başaran Can Üstandağ, yeniden saniyelere meydan okuyacak.

‘HEDEF BİR SÜRE BELİRLİYORUM VE YARIŞ BOYUNCA SANİYELERE MEYDAN OKUYORUM’

Tüm sezonunu Ironman için programladığını ifade eden Can Üstündağ `´Tüm sezon boyunca yaptığım programda önem sırasına göre yarışları seçiyorum. Genelde en zor olan ve önem sırasındaki ilk sıraya koyduğum yarış Ironman oluyor. Hedef bir süre belirliyorum ve yarış boyunca saniyelere ve kendime meydan okuyorum. Asıl hedefim her zaman bir önceki derecemi geride bırakmak. Herhangi bir atleti geçmek asla hedefim değil. Bitiş çizgisinden planladığım süre içerisinde geçersem hedefime ulaşmışım demektir´´ açıklamalarında bulundu.