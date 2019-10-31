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Zeljko Obradovic: ‘7 yıllık görevim boyunca böyle bir şey yaşamadım’
Euroleague

Zeljko Obradovic: ‘7 yıllık görevim boyunca böyle bir şey yaşamadım’

Euroleague'de kötü günler geçiren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrasında açıklamalar yaptı.

31 Ekim 2019 08:34

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Taraftarlarımızın desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Koç Obradovic, “Çok kötü oynadık. Hem Euroleague adına hem de herhangi bir organizasyon adına olmamız gereken seviyede değiliz. Böyle olunca da ilk ve tek sorumluluk antrenördedir. İkinci yarıda biraz reaksiyon oldu ama ileriye yönelik bize özgüven vermesi mümkün değil. Oyuncularım formda değil ve bunu toparlamak benim ve staffın görevi. Elimizden geleni yapacağız” dedi.

Fenerbahçe’deki kariyeri boyunca böyle bir dönem geçirmediğini söyleyen tecrübeli hoca, “Önümüzde evimizde oynayacağımız 4 maçımız var. Toparlanmak adına iyi bir zaman olacak. İnşallah taraftarlarımızdan da destek gelir. 7 yıl boyunca görevimde böyle bir şey yaşamadım. Umarım en kısa zamanda bu durumdan çıkarız. Kimse için kolay değil, dinlenemiyorlar. Birlik olmaya ve taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi bu zorluktan çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Maccabi FOX Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe Beko | Euroleague Euroleague`in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv`e 67-55 mağlup oldu. Fenerbahçe bu sonuçla 4. mağlubiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:34 | 31 Ekim 2019
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