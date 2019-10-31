Udinese’de Igor Tudor’un koltuğu tehlikede!

Serie A’da geçen hafta Atalanta’ya 7-1 mağlup olan Udinese, 10. hafta maçında ise uzun süre 1 kişi eksik oynayan Roma’ya 4-0 yenildi. İtalya basınında yer alan habere göre; Udinese yönetimi, üst üste alınan ağır mağlubiyetlerin sebebiyle Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı alabilir.

Haberde; Atalanta yenilgisinin affedildiği ancak 32. dakikada sahada 10 kişi kalan Roma’ya 4-0 mağlup olunmasıyla birlikte harekete geçildiği belirtildi.

Geçen sezonu Milan’da geçiren ve bu sezon Genoa ile Sampdoria’nın tekliflerini reddeden Gennaro Gattuso’ya teklif götürüleceği kaydedildi. Maç sonu açıklama yapan Tudor, “Kötü bir darbe aldık. Atalanta yenilgisini atlatamadık. Bu maçta da çok basit hatalar yaptık. Yönetim bir karar alacak mı bilmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama futbolun, sonuçlara bağlı olduğunu biliyorum.” dedi.