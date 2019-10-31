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Udinese’de Igor Tudor’un koltuğu tehlikede!
İtalya Serie A

Udinese’de Igor Tudor’un koltuğu tehlikede!

Galatasaray'ın eski teknik patronu Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese'de kötü günler devam ediyor. Seria A'da üst üste 2 maç kaybeden ve kalesinde toplam 11 gol gören Hırvat teknik adamın İtalya'da geleceği tartışılmaya başladı.

31 Ekim 2019 08:13

Serie A’da geçen hafta Atalanta’ya 7-1 mağlup olan Udinese, 10. hafta maçında ise uzun süre 1 kişi eksik oynayan Roma’ya 4-0 yenildi. İtalya basınında yer alan habere göre; Udinese yönetimi, üst üste alınan ağır mağlubiyetlerin sebebiyle Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı alabilir.

Haberde; Atalanta yenilgisinin affedildiği ancak 32. dakikada sahada 10 kişi kalan Roma’ya 4-0 mağlup olunmasıyla birlikte harekete geçildiği belirtildi.

Geçen sezonu Milan’da geçiren ve bu sezon Genoa ile Sampdoria’nın tekliflerini reddeden Gennaro Gattuso’ya teklif götürüleceği kaydedildi. Maç sonu açıklama yapan Tudor, “Kötü bir darbe aldık. Atalanta yenilgisini atlatamadık. Bu maçta da çok basit hatalar yaptık. Yönetim bir karar alacak mı bilmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama futbolun, sonuçlara bağlı olduğunu biliyorum.” dedi.

Son güncelleme 08:13 | 31 Ekim 2019
galatasaray Igor Tudor italya seria a udinese
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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