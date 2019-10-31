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Türkiye Kupası’na Ankaragücü’nden erken veda!
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası’na Ankaragücü’nden erken veda!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Konyaspor ve Gençlerbirliği'nden sonra Ankaragücü de Kırklarelispor'a yenilerek veda etti.

31 Ekim 2019 16:43

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi Süper Lig temsilcisi 1-0 kaybederek kupaya veda etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı 10 maçta topladığı 10 puanla 14. sırada bulunan ev sahibi takıma turu getiren golü 30. dakikada Deniz Ataç kaydetti.

7. dakikada Ankaragücü penaltı atışından yararlanamadı. Sadaev’in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Canteros, meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.

Kupaya erken veda eden Ankaragücü ise son 3 maçında 1 puan topladığı Süper Lig’de 9 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kupanın 4. turunda Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Gençlerbirliği de rakiplerine yenilerek elendi.

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Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 89 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 77 Malik Karaahmet), Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Ömercan Öndaş (Dk. 63 Caner Koca), Yüksel Şişman, Yusuf Çelik

MKE Ankaragücü: Furkan Beklevic, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Canteros (Dk. 61 Burak Evren), Cebrail Karayel, Ahmet Can Arık, Hasan Kaya, Oğuzhan Orhan (Dk. 71 Mahmut Altınkaya), Alper Önal, Berke Gürbüz (Dk. 83 Ender Aygören), Sadaev

Gol: Dk. 30 Deniz Ataç (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Yusuf Çelik, Dk. 39 Emre Balkı, Dk. 90+4 Enis Çeliksu (Kırklarelispor), Dk. 53 Mehmet Sak, Dk. 73 Alihan Kubalas, Dk. 78 Ahmet Can Arık, Dk. 82 Hasan Kaya (MKE Ankaragücü)

Son güncelleme 16:56 | 31 Ekim 2019
ankaragücü kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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