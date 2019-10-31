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Süper Lig’de heyecan 10. haftayla devam ediyor
Süper Lig

Süper Lig’de heyecan 10. haftayla devam ediyor

Süper Lig'in 10. haftasında açılış İstanbul'da yapılacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a yenilen Galatasaray ile Ankaragücü'nü yenerek galibiyet hasretine son veren Çaykur Rizespor, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak

31 Ekim 2019 09:55

Süper Lig’de 10. hafta heyecanı yarın Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Galatasaray ile Rize ekibi, Türk Telekom Stadı’ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)

Son güncelleme 09:55 | 31 Ekim 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
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