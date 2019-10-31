Stephan Curry kimdir? İşte Stephen Curry’nin kariyeri…

Wardell Stephen Curry, 14 Mart 1988’de dünyaya geldi. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığında bulunan Stephen Curry, oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır. Fakat Amerikalı oyuncu takımı zorda kaldığında gerektiği zaman Şutör gard pozisyonunda da oynayabilecek kapasiteye sahiptir.

STEPHEN CURRY KİMDİR?

Curry üniversite kariyeri boyunca 2006-2009 yılları arasında Davidson Koleji’nde basketbol oynayıp eğitimini tamamlamıştır. Amerika’lı oyuncunun 2008-09 sezonunda gösterdiği maç başına 28.6 sayılık harika performansı onun ülkenin en yüksek skor ortalamasına sahip kolej oyuncusu olmuştur. Ayrıca NCA konferansında yılın 5’ine seçilme başarısı göstermiştir. Curry Davidson kariyerinde 2 kez Yılın en iyi Güney Konferansı oyuncusu seçilmiş ve John R. Wooden Ödülünü kazanma başarısı göstermiştir. Ayrıca bir maçta en çok faul sokan oyuncu 30 kere bir sezonda en çok üçlük sokan oyuncu rekorlarını kırmış ve üniversite tarihine geçmiştir. SON DAKİKA | Golden State Warriors`ta büyük şok! Stephen Curry`de kırık var... Son dakika gelişmesi... NBA takımlarından Golden State Warriors`un yıldız ismi Stephen Curry`nin sol elinde kırık tespit edildi. Phoenix Suns karşılaşmasındaki bir pozisyon sonrasında acı içinde yerde kalan Curry`nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belirsizliğini koruyor. İlgili Haberi Oku

Stephen Curry, eski NBA oyuncusu Dell Curry ve eski voleybolcu Sonya Curry’nin oğludur. 23 Nisan 2009’da Stephen Curry 3 yılını geçirdiği kolejden ayrılıp 2009 NBA Seçmeleri’ne katılacağını duyurmuştur. 25 Haziran tarihinde seçmelerde 7. sıradan Golden State Warriors takımı tarafından seçilmiştir. Curry 27 Şubat, 2013 tarihinde New York Knicks’e karşı 54 sayı atarak kariyer sayı rekorunu kırmıştır. 2012-13 sezonunda normal sezonda tam 272 adet üçlük atarak NBA rekoru kırıp bir sezonda en fazla üçlük atan oyuncu olarak tarihe geçse de 2015-16 sezonunda tam 402 üçlük atarak rekorunu 130 üçlük geliştirmiştir. Ayrıca Curry Türkiye’de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nda mücadele etmiş olan ABD kadrosunda yer almış ve turnuvada iyi performans sergilemiş, ülkesinin şampiyon olup altın madalya almasında katkıda bulunmuştur.2016-17 sezonunda New Orleans Pelicans karşısında attığı 13 üçlükle bir maçta en fazla üçlük atma rekorunu kırdı.

2011 yılında Ayesha Curry ile evlenmiş, Riley ve Ryan Carson adında iki kız çocuğu olmuştur.