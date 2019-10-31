Son dakika! Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı

Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Hamzaoğlu son olarak BB Erzurumspor’u çalıştırmış 30 Haziran 2019’da görevden ayrılmıştı.

Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Ankara ekibinde başkan Murat Cavcav resmi siteden yaptığı açıklamada, “Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu’nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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