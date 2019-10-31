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Son dakika! Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı
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Son dakika! Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan'la yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi.

31 Ekim 2019 23:09

Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Hamzaoğlu son olarak BB Erzurumspor’u çalıştırmış 30 Haziran 2019’da görevden ayrılmıştı.

Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Ankara ekibinde başkan Murat Cavcav resmi siteden yaptığı açıklamada, “Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu’nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2019 Konyaspor`dan Aykut Kocaman açıklaması Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor`a normal süresi golsüz biten maçta uzatmalarda 1-0 yenilerek elenen İttifak Holding Konyaspor`da yönetimden Aykut Kocaman`a destek çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:14 | 31 Ekim 2019
açıklama anlaşma Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu
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9 5 17
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