Rugby Dünya Kupası’nda Haka dansı izlerken ceza yedi!

Japonya’da düzenlenen 2019 Rugby Dünya Kupası’nda ilginç bir ceza kesildi! Her spor karşılaşması öncesinde Haka dansı yapan Yeni Zelandalı oyuncuları izleyen İngiliz rugbyciler, V şeklinde rakiplerini izlerken ceza ile karşı karşıya kaldı.

İngiltere’nin 19-7 kazandığı ve finale yükseldiği yarı final mücadelesi öncesinde orta saha çizgisini çekip rakiplerini izlediği için Joe Marler 2 bin Pound ceza ödeyecek.

Takım olarak rakiplerine onlardan korkmamak adına Victory kelimesinin (Zafer) baş harfi şeklinde durmalarını maç öncesinde kararlaştıran İngilizler, rakibe en yakın oyunculardan Marler’ın 3 kez uyarılmasına rağmen yerini değiştirmediği ve kavgaya hazır şekilde dansı izlemesi cezayı getirdi.

Yeni Zelandalı Aaron Smith de rakip takımdan Owen Farrell’ın kendilerine göz kırptığını belirtip, “Biz bu dansı korkutmak için yapmıyoruz. Kendimiz için, halkımızı temsil etmek için yapıyoruz. Tüm Yeni Zelanda bu dansı 110 yıldır yapıyor” dedi.