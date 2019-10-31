Panathinaikos Anadolu Efes maçı saat kaçta? EuroLeague maçı hangi kanalda?

Panathinaikos – Anadolu Efes maçı bu akşam EuroLeague’de 6. hafta karşılaşması olarak heyecan yaratacak. Sezonun ilk hafta maçında sahasında Barcelona'ya yenilen Anadolu Efes, sonraki 4 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHİNAİKOS ANADOLU EFES SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Anadolu Efes’in EuroLeague maçı OAKA Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen yayınlanacak.

EUROLEAGUE HAFTANIN PROGRAMI 1 Kasım Cuma:

20.00 Zenit (Rusya) – CSKA Moskova (Rusya)

20.45 Fenerbahçe Beko – Zalgiris (Litvanya)

21.00 Valencia (İspanya) – ASVEL (Fransa)

22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) – Barcelona (İspanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) – Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Baskonia (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) – ALBA Berlin (Almanya)