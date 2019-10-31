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Panathinaikos Anadolu Efes maçı saat kaçta? EuroLeague maçı hangi kanalda?
Euroleague

Panathinaikos Anadolu Efes maçı saat kaçta? EuroLeague maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz Anadolu Efes EuroLeague’in 6. hafta maçında deplasmanda Yunanistan’ın Panathinaikos ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

31 Ekim 2019 11:18

Panathinaikos – Anadolu Efes maçı bu akşam EuroLeague’de 6. hafta karşılaşması olarak heyecan yaratacak. Sezonun ilk hafta maçında sahasında Barcelona'ya yenilen Anadolu Efes, sonraki 4 karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçti. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHİNAİKOS ANADOLU EFES SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Anadolu Efes’in EuroLeague maçı OAKA Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen yayınlanacak.

EUROLEAGUE HAFTANIN PROGRAMI 1 Kasım Cuma:

20.00 Zenit (Rusya) – CSKA Moskova (Rusya)

20.45 Fenerbahçe Beko – Zalgiris (Litvanya)

21.00 Valencia (İspanya) – ASVEL (Fransa)

22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) – Barcelona (İspanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) – Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Baskonia (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) – ALBA Berlin (Almanya)

Son güncelleme 11:18 | 31 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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