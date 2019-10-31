Panathinaikos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. hafta maçında Anadolu Efes ile Panathinaikos mücadele edecek. 5 haftada 4 galibiyet alan Anadolu Efes çıkışta. Panathinaikos ise ligde çıktığı 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

PANATHİNAİKOS ANADOLU EFES SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Anadolu Efes'in EuroLeague maçı OAKA Spor Salonu’nda TSİ 22.00’de başlayacak mücadele beIN SPORTS Haber’den naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 664. sınavını Panathinaikos karşısında verecek. Geride kalan 663 maçta lacivert-beyazlılar, 368 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 415 maçta 211 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında daha önce Panathinaikos ile oynadığı 29 maçın 10'unu kazanırken, 19'unda mağlup oldu.

EUROLEAGUE HAFTANIN PROGRAMI

1 Kasım Cuma:

20.00 Zenit (Rusya) – CSKA Moskova (Rusya)

20.45 Fenerbahçe Beko – Zalgiris (Litvanya)

21.00 Valencia (İspanya) – ASVEL (Fransa)

22.00 AX Armani Exchange Milan (İtalya) – Barcelona (İspanya)

22.30 Olympiakos (Yunanistan) – Maccabi FOX (İsrail)

23.00 Baskonia (İspanya) – Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) – ALBA Berlin (Almanya)