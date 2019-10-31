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Neymar, kız kardeşini terk eden Gabigol’ü posterden böyle sildi!
Fransa Ligue 1

Neymar, kız kardeşini terk eden Gabigol’ü posterden böyle sildi!

Neymar, kız kardeşi Rafaella ile 2016 yılında bir ilişkiye başlayan Gabigol'ün yüzünü posterde beyaz bir A4 kağıdı ile kapattı! Geçtiğimiz aylarda kız kardeşini terk eden Gabigol'e sinirlenen PSG'nin yıldızı, bir sonraki video ise geçtiğimiz günlerde kız kardeşiyle yeniden birlikte olmaya başlayan futbolcunun yüzündeki kağıdı kaldırdı.

SKOR DIŞ HABER 31 Ekim 2019 10:40

PSG’nin yıldızı Neymar, kız kardeşi Rafella ile sevgili olan Gabigol’ü posterden de sildi!

Instagram’da “Hikaye” paylaşan Brezilyalı yıldız, 2016 Rio Olimpiyatları’nda kazanılan madalyanın posterinde yer alan Gabigol’ün yüzünü bir kağıtla kapattı.

2.5 yıl önce kız kardeşiyle ilişkiye başlayan, kendisi gibi futbolcu olan Gabigol 6 ay önce Rafaella’dan ayrıldı ve bu ayrılığa Neymar’ın babası çok sinirlendi. Baba Neymar Santos, kızını terk eden Gabigol’e bir partide saldırmak istedi.

Yaşanan ayrılıkta Gabigol ile arasına mesafe koyan Neymar’ın kız kardeşiyle arası çok iyi ve sürekli paylaşımlar yapıyor.

Neymar ile birlikte bilgisayar başında oyun oynayan Jo Amancio’nun paylaştığı bir diğer videoda ise bu kez posterdeki kağıdın çıkarıldığı görülüyor.

Gabigol de Neymar gibi Santos altyapısından çıkarken, şu anda bonservisi Inter’de bulunuyor ve Flamengo’da kiralık olarak forma giyiyor.

Rafaella ile Gabigol 3 gün önce yanak yanağa aşk dolu bir fotoğraf paylaşımı yaptı.

Son güncelleme 10:44 | 31 Ekim 2019
gabigol neymar Rafaella
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OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
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9 5 16
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