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Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis’ten olay açıklama: ‘Biz olmasak hakemler patates soyuyor olurdu’
İtalya Serie A

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis’ten olay açıklama: ‘Biz olmasak hakemler patates soyuyor olurdu’

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio de Laurentiis, Atalanta maçının hakeminin teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi.

SKOR DIŞ HABER 31 Ekim 2019 12:07

İtalya takımlarından Napoli’nin olaylı başkanı Aurelio de Laurentiis, Atalanta maçından sonra hakemleri hedef aldı.

Serie A’da oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Napoli-Atalanta karşılaşmasında Teknik Direktör Carlo Ancelotti hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maçın son anlarında eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’in müdahalesiyle yerde kalan Napoli forveti Fernando Llorente penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi. Napoli oyuncuları kararı protesto ettiği sırada Atalanta, Josip Ilicic ile skoru 2-2’ye getiren golü attı.

Napoli’nin penaltı beklediği pozisyon uzun süre ‘VAR’da incelenirken penaltı kararı çıkmamasının ardından Napoli kulübesi isyan etti. Hakeme sert tepki gösteren İtalyan teknik adam kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.

Yaşananların ardından açıklama yapan Napoli Başkanı De Laurentiis, “Biz olmasak hakemler patates soyuyor olacaktı. Ancelotti gibi bir beyfendiyi saha dışına gönderen hakemin soytarılığı nedir? Bıktık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Napoli forması giyen bir başka eski Fenerbahçeli Eljif Elmas karşılaşmada süre almadı.

Son güncelleme 12:07 | 31 Ekim 2019
atalanta Aurelio De Laurentiis Carlo Ancelotti’ Napoli
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