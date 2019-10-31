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Michael Frey’den akıl dolu gol! Kalecinin arkasına saklanıp…
Almanya Bundesliga

Michael Frey’den akıl dolu gol! Kalecinin arkasına saklanıp…

Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen ve sezon başında Nürnberg'e kiralık olarak gönderilen Frey'in Almanya Kupası'nda attığı gol ülkede gündem oldu.

SKOR DIŞ HABER 31 Ekim 2019 14:03

Almanya Kupası’nda Kaiserslautern, sahasında Nürnberg’i konuk etti. Fenerbahçe’nin sezon başında Nürnberg’e kiraladığı Frey, attığı golle adından söz ettirmeyi başardı.

Mücadelenin 2-1 devam ettiği anlarda Nürnberg’in atağında kaleci topu kontrolüne aldı. Ancak meşin yuvarlağı oyuna sokmak için yere bırakan deneyimli file bekçisi, arkasında bekleyen İsviçreli golcüyü görmedi.

25 yaşındaki forvet, önünden topu aldığı kaleciyi çalımladı ve topu boş ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi.

Maçı ev sahibi Kaiserslautern, penaltı atışları sonunda 6-5 kazandı.

Son güncelleme 14:47 | 31 Ekim 2019
michael frey nürnberg
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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