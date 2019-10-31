Michael Frey’den akıl dolu gol! Kalecinin arkasına saklanıp…

Almanya Kupası’nda Kaiserslautern, sahasında Nürnberg’i konuk etti. Fenerbahçe’nin sezon başında Nürnberg’e kiraladığı Frey, attığı golle adından söz ettirmeyi başardı.

Mücadelenin 2-1 devam ettiği anlarda Nürnberg’in atağında kaleci topu kontrolüne aldı. Ancak meşin yuvarlağı oyuna sokmak için yere bırakan deneyimli file bekçisi, arkasında bekleyen İsviçreli golcüyü görmedi.

25 yaşındaki forvet, önünden topu aldığı kaleciyi çalımladı ve topu boş ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi.

Maçı ev sahibi Kaiserslautern, penaltı atışları sonunda 6-5 kazandı.