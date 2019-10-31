MAÇ SONUCU | Maccabi FOX Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe Beko | Euroleague

THY Euroleague’de normal sezonun 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv’e konuk oldu. Geride kalan dört haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan ve sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda parkeden 67-55’lik skorla mağlup ayrıldı ve 4. kez kaybetti.

Fenerbahçe ilk devrede varlık gösteremezken devreye ev sahibi İsrail ekibi 41-21’le önde girdi. İkinci yarıda ise sarı-lacivertlilerin geri dönüşü başladı. Üçüncü çeyreği 20-11 önde kapatan Fenerbahçe Beko skoru 52-41’e getirdi. Son çeyrekte ise farkı tek hanelere indirmeyi başardı.

Son dört dakikada farkı 59-54’le beş sayıya kadar indiren Obradovic’in öğrencileri geri dönüşü tamamlayamadı. Fenerbahçe’de Nando de Colo 13 sayıyla Derrick Williams ise 11 sayıyla oynadı. Ev sahibi ekipte ise Omri Casspi 13 sayıyla mücadele ederken Tarik Black ise 10 sayı ve 15 ribaund kaydetti. MAÇ SONUCU | Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası`nda 4. tur heyecanı Mersin`de devam etti. Fenerbahçe sahaya rotasyon kadrosuyla çıktığı maçta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu`nu 3-1 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı. İlgili Haberi Oku