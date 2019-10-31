Liverpool Arsenal maç özeti: 10 gollü kupa düellosu!

Liverpool Arsenal EFL Cup maçı müthiş bir rekabete sahne oldu. Karşılıklı gollerle 5-5 tamamlanan karşılaşmanın özetini izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak Liverpool Arsenal maç özetini izleyebilir…

LİVERPOOL ARSENAL MAÇ ÖZETİ

TUR LİVERPOOL’UN OLDU

Asırlık Liverpool – Arsenal rekabetinin en gollü maçında Arsenal üstünlüklerini koruyamadı! 90+4’te Origi 5-5 ile skoru tayin etti ve penaltı atışlarına gidildi. Liverpool 5’te 5 yaparken Arsenal’da Ceballos’un penaltısını Kelleher çıkardı ve 5-4’le penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselen taraf Liverpool oldu.