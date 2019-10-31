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Liverpool Arsenal maç özeti: 10 gollü kupa düellosu!
İngiltere Premier Lig

Liverpool Arsenal maç özeti: 10 gollü kupa düellosu!

İngiltere Carabao Kupası'nda Liverpool, Arsenal'i konuk etti. Tarihe geçen inanılmaz maçta taraflar sahadan 5-5'lik beraberlikle ayrıldı. İşte Liverpool Arsenal maç özeti...

31 Ekim 2019 09:26

Liverpool Arsenal EFL Cup maçı müthiş bir rekabete sahne oldu. Karşılıklı gollerle 5-5 tamamlanan karşılaşmanın özetini izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak Liverpool Arsenal maç özetini izleyebilir…

LİVERPOOL ARSENAL MAÇ ÖZETİ

TUR LİVERPOOL’UN OLDU

Asırlık Liverpool – Arsenal rekabetinin en gollü maçında Arsenal üstünlüklerini koruyamadı! 90+4’te Origi 5-5 ile skoru tayin etti ve penaltı atışlarına gidildi. Liverpool 5’te 5 yaparken Arsenal’da Ceballos’un penaltısını Kelleher çıkardı ve 5-4’le penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselen taraf Liverpool oldu.

Son güncelleme 09:26 | 31 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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