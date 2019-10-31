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Kayserispor’da Samet Aybaba gafı!
Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor’da Samet Aybaba gafı!

Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Tur mücadelesinde sahasında Bayrampaşaspor´u konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor´da, maç öncesinde skorboarddaki takım esame listesinde teknik direktör olarak, geçen pazartesi istifa eden Samet Aybaba´nın ismi yer aldı. Üstelik tecrübeli teknik adamın ismi 'Samer Aybaba' olarak yazıldı.

31 Ekim 2019 20:10

İstikbal Mobilya Kayserispor´un Bayrampaşa´yı konuk ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Hikmet Karaman´dan sonra anlaştığı sarı-kırmızılı ekibin başında 2 maça çıkan Samet Aybaba, geçen pazartesi istifa etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin başına Bülent Uygun getirilmişti.

İşlemleri henüz tamamlanmadığı için Bülent Uygun karşılaşmayı locadan izlerken, Kayserispor´u Türkiye Kupası mücadelesine altyapı antrenörleri Bülent Bölükbaşı ve Emin Altındağ çıkardı. Bu arada, maç öncesinde stat skorboardunda sarı-kırmızılı ekibin ilk 11´i gösterilirken, teknik direktör kısmında Samet Aybaba´nın isminin yer alması dikkat çekti. Dikkat çeken diğer bir detay ise tecrübeli teknik adamın isminin Samet Aybaba değil, ‘Samer’ Aybaba diye yazılması oldu.

 

31 Ekim 2019 Kayserispor uzatmalarda turladı! İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekibi Bayrampaşa`yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:15 | 31 Ekim 2019
kayserispor samet aybaba Ziraat Türkiye Kupası
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OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
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