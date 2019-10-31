Kayserispor’da Samet Aybaba gafı!

İstikbal Mobilya Kayserispor´un Bayrampaşa´yı konuk ettiği karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. Hikmet Karaman´dan sonra anlaştığı sarı-kırmızılı ekibin başında 2 maça çıkan Samet Aybaba, geçen pazartesi istifa etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekibin başına Bülent Uygun getirilmişti.
İşlemleri henüz tamamlanmadığı için Bülent Uygun karşılaşmayı locadan izlerken, Kayserispor´u Türkiye Kupası mücadelesine altyapı antrenörleri Bülent Bölükbaşı ve Emin Altındağ çıkardı. Bu arada, maç öncesinde stat skorboardunda sarı-kırmızılı ekibin ilk 11´i gösterilirken, teknik direktör kısmında Samet Aybaba´nın isminin yer alması dikkat çekti. Dikkat çeken diğer bir detay ise tecrübeli teknik adamın isminin Samet Aybaba değil, ‘Samer’ Aybaba diye yazılması oldu.