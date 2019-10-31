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Son Dakika: Ülke şokta: Onlarca kişi diri diri yandı
Juventus’u son dakikada Ronaldo kurtardı
İtalya Serie A

Juventus’u son dakikada Ronaldo kurtardı

Juventus 3 kırmızı kartın çıktığı, Merih Demiral'ın ise forma giymediği maçta Genoa'yı Ronaldo'nun 90+6'da attığı penaltı golüyle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

31 Ekim 2019 09:42

İtalya Serie A’nın 10. haftasında Juventus, konuk ettiği Genoa’yı 2-1 yenerek, liderlik koltuğunu devraldı.

Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan mücadelede, ev sahibi takım 36. dakikada Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçti.

Konuk Genoa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 41. dakikada Christian Kouame ile beraberliği sağladı: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı gollü beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında, Genoa’da Francesco Cassata ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 87. dakikada Juventus’da Adrien Rabiot, Genoalı Sinan Gümüş’e yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Juventus da sahada 10 kişi kaldı.

Son anlara kadar girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Juventus, 90+6. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltı atışından attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu arada, konuk Genoa’da yedek kaleci Federico Marchetti, 60. dakikada hakeme yönelik protestosu nedeniyle yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı takım, Genoa’yı yenerek puanını 26’ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği kendisinden alan 25 puanlı Inter’in puan tablosunda yeniden önüne geçti. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise bu maçta forma giymedi.

Son güncelleme 09:42 | 31 Ekim 2019
genoa İtalya Serie A juventus
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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