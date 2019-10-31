Jürgen Klopp: Maça çıkmayız

Liverpool, Lig Kupası son 16 turunda normal süresi 5-5 biten maçta Arsenal’i penaltılarla eledi ve çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası ise Liverpool Menajeri Jurgen Klopp’un uyarısı vardı. Alman teknik adam, Aralık ayında Katar’da FIFA Kulüpler Dünya Kupası oynayacaklarına vurgu yaptı ve “Çeyrek final maçı için yeniden uygun bir tarih belirlenmezse maça çıkmayız” açıklaması yaptı.

“Bu problemin kurbanı biz olmayacağız” diyen Klopp, “Carabao Kupası… Bize, Noel günü saat 3’te olmayacak şekilde, uygun bir gün bulmazlarsa maçı oynamayız. FIFA, bize Kulüpler Dünya Kupası’nın oynanacağı tarihi ve yeri bildirdi. Premier Lig de bize maçı oynamamızı istiyor. Açıkçası hangisini yapacağız? Bir takımın tüm organizasyonlarda yer alamayacağı bir fikstür yaparsanız, fikstürü düşünmek zorunda kalırsınız. Açıkçası bu şimdi başladı” diye konuştu.

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Çeyrek final maçının zamanının değişmemesi durumunda muhtemel rakibinin üst tura çıkması veya Arsenal’in kendi yerlerine mücadele etmeleri gerektiğini kaydeden Klopp, “Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Ancak çeyrek final maçı için uygun bir tarih bulunmazsa o karşılaşmayı oynayamayız. Muhtemel rakibimiz tur atlar veya Arsenal bizim yerimize oynar” ifadelerini kullandı.