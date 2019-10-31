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SON DAKİKA | Golden State Warriors’ta büyük şok! Stephen Curry’de kırık var…
NBA

SON DAKİKA | Golden State Warriors’ta büyük şok! Stephen Curry’de kırık var…

Son dakika gelişmesi... NBA takımlarından Golden State Warriors'un yıldız ismi Stephen Curry'nin sol elinde kırık tespit edildi. Phoenix Suns karşılaşmasındaki bir pozisyon sonrasında acı içinde yerde kalan Curry'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belirsizliğini koruyor.

SKOR DIŞ HABER 31 Ekim 2019 08:55

NBA’de sezona kötü bir giriş yapan Golden State Warriors, yıldız basketbolcu Stephen Curry’yi sakatlığa kurban vermenin şokunu yaşıyor.

Gece yarısı oynanan Phoenix Suns karşılaşmasında turnike yapmak isterken yere dengesiz düşen Curry, Suns’ın oyuncusu Aaron Baynes’in de üzerine düşmesiyle acı içinde yerde kaldı.

Sol kolu Baynes’in altında kalan Curry’nin ilk kontrollerinde sol el ikinci metakarpal kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

Pozisyon sonrasında soyunma odasının yolunu tutan deneyimli ismin yapılacak kontrollerinin ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli olacak.

İkinci metakarpal kemik

 

Warriors’un genel menajeri Bob Myers yaptığı açıklama ile Curry’nin kontrollerinin ardından ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verileceğini duyurdu.

LA Clippers’a 141-122 yenilen Golden State, Oklahoma City Thunder’a da 120-90 mağlup olmuştu. Zor günler geçiren Warriors’un Curry’nin yokluğunda ne yapacağı ise merak konusu.

31 yaşındaki basketbolcu geçen sezon oynadığı 69 maçta 27.3 sayı ve 5.2 asist ortalaması yakalamıştı.

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Son güncelleme 09:13 | 31 Ekim 2019
Golden State Warriors stephen curry
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9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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