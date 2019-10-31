Gerard Pique: Neymar için kontratımızı değiştirmeyi önerdik

Barcelona’nın tecrübeli stoperi Gerard Pique İspanya’da katıldığı bir radyo programında PSG’de forma giyen Neymar’ı geri getirmek için fedakarlık yaptıklarını açıkladı.

2017 yazında Barcelona’dan PSG’ye 222 milyon Euro’luk rekor bir transferle giden Neymar’ın tekrar Barcelona’ya dönebileceği konuşuluyordu.

‘ALTIN BİR HAPİSHANEYE GİDİYORSUN DEMİŞTİK’

Neymar transferi hakkında görüşlerini açıklayan Pique, onu geri getirmek istediklerini belirterek; ”Başkana, FFP kısıtlamalarından dolayı kontratımızı değiştirmeyi önerdik. 1 yılda kazandığımızı 2-3 yılda kazanabilirdik. Böylece Barcelona, Neymar’ı geri alabilirdi. Neymar, Barcelona’ya geri döner mi bilmiyorum. Futbolda her şey olabilir. Ancak buradan ayrılırken ona ‘Altın bir hapishaneye gidiyorsun?’ demiştik. Şimdi ise geri dönmek istiyor” ifadelerini kullandı.