Galatasaray’ın konuğu Çaykur Rizespor! Aslan moral arıyor…

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasının açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, sezona iyi başlayamadı. Ligde geride kalan 9 müsabakada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Aytemiz Alanyaspor’un 5 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ise aldığı 11 puanla 13. sırada yer buldu.

FALCAO BELİRSİZ, MARCAO YOK

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Kolombiyalı golcü Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak.

Durumu hakkında günlük değerlendirme yapılan ve fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun müsabaka kadrosunda yer alıp almayacağı akşam antrenmanının ardından netlik kazanacak.

Ligde geçen haftaki Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı Marcao da sahadaki yerini alamayacak.

BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 7 müsabakada görev yapan Faslı orta saha oyuncusu, gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırına dayandı. Belhanda, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 11. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü maçında oynayamayacak.

TERİM’DEN REVİZYON BEKLENTİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda revizyona gidebilir.

Süper Lig’in 9. haftasındaki Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, kadroda revizyon yapabileceğini söylemişti.

Terim’in Çaykur Rizespor’a karşı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük gibi ilk 11’de fazla forma şansı bulamayan oyuncuları tercih etmesi bekleniyor.

İÇ SAHADA YENİLGİYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı’nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 33 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

SON 8 RESMİ MAÇTA TEK GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta tek galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 4. haftasında 13 Eylül’de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 8 resmi maça çıktı.

Ligde 5 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 6’sında skor üretirken, 7’sinde ise suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.