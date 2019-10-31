Galatasaray’da kritik eşik!

Süper Lig'de 9 haftada 13 puan toplayabilen, zorlu Şampiyonlar Ligi grubunda son sırada yer alan Galatasaray, milli maç arasından önce ve sonra çok önemli sınavlara çıkacak. Fatih Terim, milli araya en az hasarla girmek istiyor. Çünkü Kasım ayının sonuyla birlikte Cimbom kader niteliğinde maçlar oynayacak. Bu periyotta önce Başakşehir, ardından Club Brugge'ü ağırlayacak Galatasaray, üst üste Trabzonspor, Alanyaspor ve PSG sınavlarına çıkacak. Terim'in kritik eşik olarak belirlediği bu mücadeleler Galatasaray'ın lig ve Avrupa'daki kaderini belirleyecek; pek çok futbolcunun da geleceği çizilecek. Bu bölümde Aslan şu önemli sorunları aşmaya çalışacak:

GOL SAYISI ARTMALI

Galatasaray, 9 maçta 9 gol atabildi. Savunmayı oturtan ve en az gol yiyen iki takımdan biri olan sarı-kırmızılılar, buna rağmen rakip kale önünde etkisiz. Cimbom, son 6 lig maçının 5'inde gol atamadı.

DEPLASMAN FOBISI

Sarı-kırmızılıların son iki sezondur devam eden dış saha problemi yeni dönemde de sürdü. Ligdeki beş deplasmandaki tek galibiyet 8 kişi kalan Kayseri'ye karşıydı. Toplamda 10 puan kaybedildi.

AVRUPA HASRETI DERT

Cimbom’un Avrupa karnesi düzelmezse sadece gruptan çıkma değil yola Avrupa Ligi'ne devam etme ihtimali de ortadan kalkacak. Galatasaray, Avrupa'daki son 30 maçında 2 kez kazanabildi.