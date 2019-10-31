SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... AYM'den flaş İlker Başbuğ kararı!
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta?
Süper Lig

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta?

Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Süper Lig'de 10. hafta programı ve Galatasaray Çaykur Rizespor maçı saati...

31 Ekim 2019 10:13

Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 10. hafta başlayacak. İşte maç ile ilgili ayrıntılar…

GALATASARAY ÇAYRKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Spor’tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig 10. Hafta fikstürü… Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR BİLET FİYATLARI

Galatasaray'ın yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı lig maçının biletleri satışa sunuldu.

Fiyatlar tribün kategorisine göre 100, 110, 150, 200, 300, 350, 400, 500, 550 ve 650 Lira arasında değişiyor.

SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray – Çaykur Rizespor

2 Kasım Cumartesi

15.00 Konyaspor – Gençlerbirliği

17.30 Alanyaspor – Başakşehir

17.30 Trabzonspor – Göztepe

20.00 Antalyaspor – Beşiktaş

3 Kasım Pazar

14.00 Denizlispor – Sivasspor

16.30 Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor

19.00 Kayserispor – Fenerbahçe

4 Kasım Pazartesi

20.00 Ankaragücü – Gaziantep FK

Son güncelleme 10:13 | 31 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR