Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Süper Lig’de 10. hafta başlayacak. İşte maç ile ilgili ayrıntılar…
GALATASARAY ÇAYRKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Spor’tan naklen yayınlanacak.
GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR BİLET FİYATLARI
Galatasaray'ın yarın akşam Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı lig maçının biletleri satışa sunuldu.
Fiyatlar tribün kategorisine göre 100, 110, 150, 200, 300, 350, 400, 500, 550 ve 650 Lira arasında değişiyor.
SÜPER LİG 10. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray – Çaykur Rizespor
2 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor – Gençlerbirliği
17.30 Alanyaspor – Başakşehir
17.30 Trabzonspor – Göztepe
20.00 Antalyaspor – Beşiktaş
3 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor – Sivasspor
16.30 Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor
19.00 Kayserispor – Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Ankaragücü – Gaziantep FK