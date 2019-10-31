Fenerbahçe Beko’nun eski halinden eser yok! Son yılların en kötüsü…

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Euroleague tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşıyor.

Son 5 yılda Dörtlü Final oynayıp 1 şampiyonluk elde eden ve bu sezona da kupanın en büyük favorilerinden biri olarak başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Marko Guduric ve Nicola Melli’yi NBA’ye kaptıran ancak sezona Nando De Colo ve Derrick Williams gibi yıldız transferlerle başlayan Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki ilk 5 maçında 4 yenilgi aldı.

Ülker’le birleşmesi sonucu Euroleague’de 2006-2007 sezonundan itibaren boy gösteren sarı-lacivertliler, son 13 yılın en kötü lig başlangıcını yaptı. İlk sezonunda başantrenör Aydın Örs yönetiminde 5 maçta 4 yenilgi alan sarı-lacivertliler, aradan geçen 12 sezon sonra da bu kötü istatistiğini tekrarladı.

OBRADOVIC 16 YIL SONRA AYNI BAŞLANGICI YAŞADI

Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic de 16 yıl sonra ilk kez Euroleague’de çalıştırdığı bir takımla ilk 5 maçta 4 yenilgi aldı.

Euroleague’i 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Yunan ekibi Panathinaikos’un başında 2003-2004 sezonunda ilk 5 maçta 4 yenilgi yaşamıştı. O dönem Yunan ekibi son 16’ya kalmayı başarmış ama bu turda elenmişti.

Zeljko Obradovic: `7 yıllık görevim boyunca böyle bir şey yaşamadım` Euroleague`de kötü günler geçiren Fenerbahçe Beko`nun başantrenörü Zeljko Obradovic, Maccabi Tel Aviv yenilgisi sonrasında açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

GEÇEN SEZON 5 YENİLGİ VARDI

Fenerbahçe Beko, geride kalan sezonun lig etabında aldığı yenilgi sayısına şimdiden yaklaştı.

Dörtlü Final oynadığı 2018-2019’un normal sezonunda 30 haftada 5 yenilgi alarak lider olan ve bu performansıyla tarihe geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 5 haftada 4 mağlubiyetle hayal kırıklığı oluşturdu.

HÜCUM PERFORMANSI

Fenerbahçe Beko, düşen hücum performansıyla da dikkatleri üzerine topladı.

Sarı-lacivertliler, Euroleague’deki 18 takım içinde 69.8 sayı ortalamasıyla ilk 5 haftada 17. sırada yer aldı.

De Colo, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Willams gibi önemli skorerleri olmasına rağmen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız mts deplasmanında 56, Maccabi FOX karşısında ise 55 sayıda kalarak kötü bir hücum performansına imza attı.

MAÇ SONUCU | Maccabi FOX Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe Beko | Euroleague Euroleague`in 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv`e 67-55 mağlup oldu. Fenerbahçe bu sonuçla 4. mağlubiyetini aldı. İlgili Haberi Oku

DERBİDE FARKLI YENİLGİ

Fenerbahçe Beko, Avrupa’daki kötü sezon başlangıcını ligde Galatasaray Doğa Sigorta’yla oynadığı derbi maça da yansıttı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde geçen hafta sonu sarı-lacivertliler, deplasmanda sarı-kırmızılı rakibine 19 sayı farkla 83-64 yenildi. Sarı-lacivertlier, 6. sezonunu geçirdiği Obradovic’le Türkiye’deki en farklı 2. yenilgisini de derbide aldı.