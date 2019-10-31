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Fenerbahçe Beko kötü gidişe Zalgiris karşısında dur demek istiyor
Euroleague

Fenerbahçe Beko kötü gidişe Zalgiris karşısında dur demek istiyor

Euroleague'de oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko, Cuma günü İstanbul'da Zalgiris'i konuk edecek.

31 Ekim 2019 09:58

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 6. haftasında yarın sahasında Litvanya’nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Euroleague’de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul’da Baskonia karşısında elde etti.

AVRUPA’DA  515. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi’nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.

Son güncelleme 09:58 | 31 Ekim 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Zalgiris
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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