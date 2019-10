CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında açıklamalarda buluyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, beIN Sports’ta katıldığı özel programda sarı lacivertli kulübün son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ali Koç’un açıklamaları: (sayfa sürekli güncellenecektir)

“Futbolda yaşadığımız sıkıntılar bizi üzdü. Sadece futbol değil, basketbolda da. Hem şans, hem üstümüzdeki kara bulutlar… Zor bir seneydi. Orta ve uzun vadede hedeflerimiz vardı. Bunların hiçbiri değişmedi.”

”Yola çıkıyorsun, trafiğe rastlıyorsun, güzargahını değiştirip gideceğin adresine farklı şekilde gidiyorsun. Biz hedefimizi kesinlikle değiştirmedik. Bugün geldiğimiz noktada Türk futbolunun mali durumu ortada. Bizim aldığımız yük diğer kulüplere göre biraz fazla. Mali konuları aylardır, geldiğimizden beri anlatıyoruz. Zaman zaman camiamızın içinde ve sosyal medyada arkadaşlar gösteriyorlar. Bu konulardan bıktık diyorlar ama camia olarak içinde olduğumuz mali sıkıntıların tam olarak farkında değiller.”

“Ben seçildiğimizde Türk futbolunun ciddi mali sıkıntılar içinde olduğunu söylediğimde sadece milletvekilimiz Saffet Sancaklı konuşuyordu. Bizim devraldığımız mali yük diğer kulüplerimizden kat kat fazla. Bizim ve diğer kulüplerin mali sıkıntıları geride bırakmamız bir dönemlik iş değil. Bizim ilk yıldaki amacımız nefes almak, yük almamak, orta vadede gemiyi yüzdürmek, orta-uzun vadede de gemiyi limana getirmek, başarılı ve sürdürülebilir mali yapı.”

‘1.2 MİLYAR TL NAKDE İHTİYACIMIZ VAR’

“Yükü büyütmemeyi, ihtiyaçları, finansal sorumlulukları yeni borç almadan yerine getirmeyi ve sürekliliği iyi sağladığımızı düşünüyordum. Geçen sene bizi mart-nisana kadar götürür diyordum bizi. Öyle de oldu. Bu ağır finansal yük devam etmekte. 120-130 milyon Euro kadar girdimiz oldu ama yarattığımız gelirleri hala kullanamıyoruz, %80-90’ı gidiyor. Devraldığımız 2.8 milyar TL borç var. Kurlarla bu değişebiliyor ama bugün 674 milyon TL faiz yükümüz var. Her sene de 1.2 milyar TL nakde ihtiyacımız var.”

“Fenerbahçe SK olarak yeniden yapılandırmaya imza atmadık değil, atamadık. Atmaya ihtiyacımız var. Devletimize ve bankalara, bu sorunu giderme adımı attıkları ve kulüplerin kendi imkanlarıyla dönemeyeceğini gördükleri ve yapılandırmaya girdikleri için teşekkür ediyorum. Futbol sektörü şu an belli bankalara ciddi borçları olan bir sektör. Ne yazık ki bu konu siyasi malzeme haline getirildi. Yok çiftçinin parasını topçuya veriyorsunuz vs vs, ben buna hiç katılmıyorum. Bu konu kamuoyu ve siyasi partilere doğru şekilde anlatılmadı.”

“Mevcut düzende herkese aynı şartlar uygulanıyor. Büyük kulüplerimizden 1 tanesinin sorununu çözüyor mevcut şartlar. 5, 20, 60 yaşında insanlara aynı elbiseyi dikmek gibi. 2 yıl faiz ödemesi, 2 yıldan sonra ana para ödemesi yapılıyor. Bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Parayı alalım da yolda kervanı düzeriz demiyoruz. Bankacıların gözüne baktığımızda samimi olmamak demek bu. Bu borç yapılandırmasından çok borç tasfiyesi. Buna imza atınca yöneticilerin ve kulüplerin manevraları azaltıyor. Vade, bu borçların ödenmesini sağlamıyor.”

‘KULÜP YÖNETENLERİN SUÇU’

“Bu modelin Fenerbahçe özelinde işlemeyeceği aşikar. Bize yapılan yardımın ve desteğin farkındayız, buna itiraz etmiyoruz ama kulübümüzün de işine yarayacak bir modele gitmek istiyoruz. Bizim istediğimiz 10 yıllık, mümkünse ilk 2-3 yıl faiz ve ana para ödemesiz bir model. Bankalara teşekkür ediyorum, sonuçta onların suçu değil bu, bizlerin, kulüp yönetenlerin suçu.”

“1. günden temettüye düşeceğimizi biliyoruz, bile bile lades durumu. Şu an teşekkür edip Fenerbahçe’ye uyan bir modeli sağlamalıyız. UEFA’ya verdiğimiz sürede de uzatma istedik. Bu bir sektördür nihayetinde, bunun siyasi malzemeye dönüşmemesi lazım. Tüm kulüplerin sorunları farklı. Tek model herkese uymuyor. Diyelim bir Abramoviç, FB başkanı oldu. Çeki yazdı, tüm borçları kapattı diyelim, buna rağmen FFP sıkıntısı var.”

‘FENERBAHÇE EN SON KAYRILAN KULÜPTÜR’

“Fener Ol’u temmuz sonuna doğru yavaşlattık. Taraftarımız devam etsinler. 150 milyon civarı kaynağı sağladık, hedef 200 milyondu, kalan aylarda bu açığı kapatırız. Büyük kulüplerimize ciddi bir gayrimenkul projesi tarzı şeyler yapılmalı. Kanamayı durduracak bir hamle gerek.”

”Büyük bir mega proje gerekiyor. Elimizde büyük gayrimenkuller var. Kenan Evren Lisesi konusunda adım atıldı en son. Cumhurbaşkanımız Fenerbahçe’yi ziyaret etti. Herkes küçükken bir takım tutup gelecekte ne olacağını bilemiyor.Fenerbahçe kayrılıyor deniyor, öyle bir şey yok, Fenerbahçe en son kayrılan kulüptür.”