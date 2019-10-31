Fatih Terim’den gol atamama sorununa çare: Adem Büyük!

Beşiktaş derbisinde oyuna sonradan dahil olup Galatasaray'ın hücuma çıkmasını sağlayan, takımının maçtaki isabetli iki şutunu da çeken Adem Büyük, Rizespor maçında ilk 11'de olacak.

Adem, en son 1-1 sona eren Yeni Malatya maçında ilk 11'e girmişti. Edinilen bilgilere göre Fatih Terim, Andone ve Adem'i yan yana oynatarak hücumu güçlendirecek. 4-4-2 sistemi üzerinde duran Terim'in Belhanda'yı yedek tutmayı planladığı belirtiliyor.

Adem Büyük, Kayseri deplasmanında attığı golle 3-2'lik galibiyeti getirmişti. Öte yandan cezalı Marcao yerine de forma Donk'un olacak.

Galatasaray`da kritik eşik! Galatasaray`da Fatih Terim, Milli Takım arasına en az hasarla girmenin peşinde. Sarı-kırmızılıların lig ve Avrupa'daki kaderi, 8 maçlık periyotta çizilecek. Ocaktaki operasyon öncesi pek çok futbolcunun da geleceği belli olacak İlgili Haberi Oku