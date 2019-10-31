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Euroleague 5. hafta MVP’si Anadolu Efes’ten Vasilije Micic
Euroleague

Euroleague 5. hafta MVP’si Anadolu Efes’ten Vasilije Micic

Anadolu Efes'in Kızılyıldız mts'yi mağlup ettiği maça damgasını vuran Vasilije Micic, Euroleague'de 5. hafta MVP'si seçildi.

31 Ekim 2019 15:40

Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, Euroleague’de 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes’in sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts’yi 85-70 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Micic, 5. haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Bu sezon ikinci kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 26 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Micic, üç sayı çizgisinin gerisinden 6’da 4, iki sayılık atışlarda 8’de 5 ve serbest atışlarda 4’te 4 isabetle oynadı.

Son güncelleme 15:40 | 31 Ekim 2019
anadolu efes euroleague Vasilije Micic
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
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