Eski kulübünden Younes Belhanda’ya davet: ‘Kapılarımız açık’

Galatasaray’da istenmeyen adam haline gelen Faslı futbolcu Younes Belhanda’ya, eski kulübü Montpellier’in Başkanı Laurent Nicollin’den çağrı geldi.

Son haftalardaki etkisiz performansı sonrasında eleştirileri oklarının hedefi olan başarılı oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Real Madrid maçında oyundan alınırken taraftarlar tarafından tepkilere maruz kalmış ve sergilediği tavırla sarı-kırmızılı camia ile arasını açmıştı.

Ocak ayında gönderilmesi düşünülen Faslı oyuncuyla ilgili bu kez de eski kulübü Montpellier’in başkanı Laurent Nicollin konuştu.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Laurent Nicollin, “Kapılarımız bizi şampiyon yapan oyunculara açık. Younes Belhanda da bunlardan biri. Onlar bizim şampiyon kadromuzun bir parçalarıydılar. Onları kadroya nasıl geri katabiliriz bilmiyorum. 3-4 yıl içerisinde bunu yapabileceğimizi umuyorum” dedi.

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, 2011 yılında Montpellier ile Fransa Lig 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

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