Darüşşafaka iki sayıyla mağlup oldu… İşte basketbolda Avrupa’daki temsilcilerimizin toplu sonuçları!

Basketbolda EuroCup C Grubu beşinci maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan’a 79-77 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Konuk ekip ise dördüncü galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. Darüşşafaka Tekfen, gruptaki altıncı maçında 6 Kasım Çarşamba günü Slovenya ekibi Cedevita Olimpija’yı konuk edecek.
Ayrıca basketbolda Daçka’nın dışında 11 temsilcimiz daha Avrupa sahnesinde yer aldı. İşte toplu sonuçlar!
Euroleague Normal Sezon: Maccabi FOX Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe
EuroCup B Grubu: Lokomotiv Kuban 69-72 TOFAŞ
EuroCup D Grubu: Asseco Arka Gdynia 78-83 Galatasaray Doğa Sigorta
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: BC Lietkabelis 77-91 Türk Telekom
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Gaziantep Basketbol 66-76 Brose Baskets Bamberg
FIBA Europe Cup D Grubu: Bahçeşehir Koleji 66-71 CSM Oradea
FIBA Europe Cup E Grubu: Pınar Karşıyaka 77-57 Donar Groningen
Kadınlar Euroleague A Grubu: ZVVZ USK Prag 82-28 Çukurova Basketbol
Kadınlar Euroleague B Grubu: Fenerbahçe 68-48 Arka Gdynia
Kadınlar Eurocup C Grubu: Kayseri Basketbol 63-87 Ormanspor
Kadınlar Eurocup’ta 3. hafta Türk derbisine sahne oldu. C Grubu’nda mücadele eden iki ekibimizden OGM Ormanspor, konuk olduğu Bellona Kayseri Basketbol’u 87-63 mağlup etti. Ormanspor’da Ogunbowale 26 sayıyla geceye damga vurdu. Ormanspor’da Robinson ise 20 sayı atarken ev sahibi ekipte Barbee’nin 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.