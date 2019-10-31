Darüşşafaka iki sayıyla mağlup oldu… İşte basketbolda Avrupa’daki temsilcilerimizin toplu sonuçları!

Basketbolda EuroCup C Grubu beşinci maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan’a 79-77 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Konuk ekip ise dördüncü galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. Darüşşafaka Tekfen, gruptaki altıncı maçında 6 Kasım Çarşamba günü Slovenya ekibi Cedevita Olimpija’yı konuk edecek.

Ayrıca basketbolda Daçka’nın dışında 11 temsilcimiz daha Avrupa sahnesinde yer aldı. İşte toplu sonuçlar!

Euroleague Normal Sezon: Maccabi FOX Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe

EuroCup B Grubu: Lokomotiv Kuban 69-72 TOFAŞ

EuroCup D Grubu: Asseco Arka Gdynia 78-83 Galatasaray Doğa Sigorta

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: BC Lietkabelis 77-91 Türk Telekom

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Gaziantep Basketbol 66-76 Brose Baskets Bamberg

Euroleague`de 6. hafta programı Anadolu Efes, 6. haftada yarın Yunanistan`ın Panathinaikos ekibine konuk olacak. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris`i ağırlayacak. İlgili Haberi Oku

FIBA Europe Cup D Grubu: Bahçeşehir Koleji 66-71 CSM Oradea

FIBA Europe Cup E Grubu: Pınar Karşıyaka 77-57 Donar Groningen

Kadınlar Euroleague A Grubu: ZVVZ USK Prag 82-28 Çukurova Basketbol

Kadınlar Euroleague B Grubu: Fenerbahçe 68-48 Arka Gdynia

Kadınlar Eurocup C Grubu: Kayseri Basketbol 63-87 Ormanspor

Kadınlar Eurocup’ta 3. hafta Türk derbisine sahne oldu. C Grubu’nda mücadele eden iki ekibimizden OGM Ormanspor, konuk olduğu Bellona Kayseri Basketbol’u 87-63 mağlup etti. Ormanspor’da Ogunbowale 26 sayıyla geceye damga vurdu. Ormanspor’da Robinson ise 20 sayı atarken ev sahibi ekipte Barbee’nin 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

NBA`de gecenin sonuçları! Anthony Davis`ten rüya performans... NBA`de Los Angeles Lakers forması giyen Davis, takımının Memphis Grizzlies`i 120-91 yendiği maçta 40 sayı, 20 ribauntla double double yaptı. 26 yaşındaki Davis, Shaquille O`Neal`dan bu yana 40 sayı ile 20 ribaunt barajlarını geçen ilk Lakers oyuncusu oldu. İlgili Haberi Oku