Claudio Marchisio’nun evine hırsız girdi! Eşinin kafasına silah dayayıp…

Juventus’un eski yıldız futbolcusu Claudio Marchisio, Torino’daki evinde silahlı kişiler tarafından soyuldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Torino yakınlarındaki Vinovo’da bulunan evinde oturan 33 yaşındaki isim, eşi Roberta ile birlikte ölümle burun buruna geldi.

Çiftin evde bulunduğu sırada soyguna girişen 4 kişinin silah ve tornavidayla ikiliyi tehdit ettiği, evde bulunan paraları ve değerli eşyaları çalarak ortalıktan kaybolduğu öğrenildi.

Çalınan para ve değerli eşyaların ne kadara mal olduğu henüz belirlenmese de hırsızların ciddi bir miktarda soygun gerçekleştirdiği belirtildi.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını alarak kapının önünde bekleyen arabayla kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Marchisio’nun yaşadığı siteye erişim için şifre gerektiği ve hırsızların bu bilgiye sahip olduğu söylendi.

Son olarak Rusya’nın Zenit takımında forma giyen Marchisio kısa süren macerasının ardından futbol kariyerine nokta koyarak İtalya’ya geri dönmüştü.

“BİR KADININ SURATINA SİLAH DOĞRULTUYORSANIZ…”

Konu hakkında Twitter’daki hesabından bir paylaşm yapan Marchisio’nun halen olayın etkisinde olduğu görüldü.

Eski İtalyan futbolcu, “Eğer hırsızlık için birinin evine giriyorsan suçlusundur. Eğer bir kadının suratın silah doğrultuyorsan gerizekalısındır” ifadelerini kullandı.

Marchisio ayrıca kendisine destek mesajı yollayan herkese teşekkür etti.