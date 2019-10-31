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Cengiz döndü, Mert Çetin ısınıyor! Roma zorlanmadı…
İtalya Serie A

Cengiz döndü, Mert Çetin ısınıyor! Roma zorlanmadı…

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma, ligde Udinese'yi sahasında 4-0 mağlup etti. Cengiz Ünder sakatlıktan sonra ilk kez kadroda yer aldı ancak forma giyemedi. Geçen hafta ilk kez yeni takımının formasını giyen stoper Mert Çetin de oyuna sonradan dahil oldu.

31 Ekim 2019 09:48

İtalya Serie A’nın 10. haftasında milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in takımı Roma, Udinese’yi deplasmanda 4-0 yendi.

Udine kentindeki Dacia Arena’da oynanan maça konuk ekip hızlı başladı ve henüz 13. dakikada genç oyuncu Nicolo Zaniolo ile 1-0 öne geçti.

31. dakikada Romalı stoper Federico Fazio, Stefano Okaka’ya yaptığı hareket sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü ve Roma, 10 kişi kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 51.dakikasında Roma, Chris Smalling’in gölü ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Bu golden üç dakika sonra Justin Kluivert, skoru 3-0’a getirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 66.dakikada Aleksander Kolarov’un penaltı vuruşundan attığı golle ise farkı 4’e çıkardı: 4-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Roma, Udinese’yi 4-0 yenerek, 3 puan aldı.

MERT ÇETİN FORMA GİYDİ, CENGİZ KADROYA DÖNDÜ

Roma kadrosunda yer alan milli oyunculardan Mert Çetin, 69. dakikada Javier Pastore’nin yerine oyuna dahil olarak, ikinci kez Serie A’da bir maça çıktı.

Eylül ayındaki milli takım kampında geçirdiği sakatlık sebebiyle 2 aya yakın süre yeşil sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ünder ise Udinese maçı kadrosunda yer aldı ancak, Teknik Direktörü Paulo Fonseca forma şansı vermedi.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılı başkent ekibi puanını 19 yaptı ve lig tablosunda 4. sıraya yükseldi. Udinese ise 10 puanla 15. sırada kaldı.

Son güncelleme 09:48 | 31 Ekim 2019
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