SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İstanbul’u kara bulutlar sardı! Yağış ne zamana kadar sürecek?
Birkan Batuk ameliyat edildi
Süper Ligi

Birkan Batuk ameliyat edildi

Telekom Baskets Bonn maçında sol bileği kırılan Beşiktaşlı Birkan Batuk, başarılı şekilde ameliyat edildi.

31 Ekim 2019 12:22

Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Birkan Batuk, sol el bileğinden ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn’la deplasmanda oynanan maçta sakatlanan ve sol el bileğinde “radius parçalı uç kırığı ve ulna distal uç kırığı” tespit edilen Birkan Batuk’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, 29 yaşındaki oyuncuya, geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Son güncelleme 12:22 | 31 Ekim 2019
Beşiktaş Sompo Sigorta birkan batuk
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR