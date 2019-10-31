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Ankaragücü başkanlığına Fatih Mert seçildi
Süper Lig

Ankaragücü başkanlığına Fatih Mert seçildi

MKE Ankaragücü Kulübü'nde yapılan ve oldukça olaylı geçen olağanüstü genel kurulda Fatih Mert, başkan seçildi.

31 Ekim 2019 17:10

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda seçimlere tek listeyle gidildi. Yaşanan olaylar sonrasında salonu terk edip tekrar dönen Fatih Mert, başkan seçildi. 931 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda 290’u oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken 289 oy alan Fatih Mert, MKE Ankaragücü Kulübü’nde yeni başkan oldu.

FATİH MERT: “ANKARAGÜCÜ İÇİN BUNDAN SONRASI HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Fatih Mert, “Ankaragücü için bundan sonrası hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada oy kullandınız. Bundan sonra da inşallah Ankaragücü iyi ve güzel işlerin yapıldığı bir kulüp olur. 109 yıllık kulüp inşallah yerini iyi yerlerde alır. Sportif başarılarıyla örnek alınan bir kulüp olur. Kötü bir ortamdan sonra konuşmak kolay değil. Moral ve motivasyon kayboldu. Tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Salonu terk etmek zorundaydım. Yapılan olayı kınıyorum. Doğru değil. Hakarete varmadığı sürece herkes herkesi eleştirebilir. Arkadaşa da geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Fatih Mert başkanlığındaki yönetim, denetim ve disiplin kurulunda şu isimler bulunuyor: 31 Ekim 2019 Kürsüde yumruk! Ankaragücü genel kurulunda şok görüntüler... Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu`nda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldığı sırada arbede yaşandı. Mutlu`nun sözleri üzerine kürsüye çıkan kişiler, delegeye saldırdı. İşte şok olayın fotoğrafları... İlgili Haberi Oku

YÖNETİM KURULU:

Başkan Fatih Mert

Faruk Koca, Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca, Tamer Açar, Önder Akdoğan, Celalettin Alkan, İsmail Atasoy, Soner Kurt, Bayram Levent Keser, Tan Alar, Gökalp Üstün, Cahit Yıldırım, Müslüm Benli, Gürkan Büyükkaralı, Hasan Altıntaş, Mehmet Özdere.

DENETİM KURULU

Musa Okkalı, Ersul Özçelik ve Haydar Serdar Tuncel.

DİSİPLİN KURULU

Hilmi Yaman, Vedat Güngör, Ömer Yılmaz, Mustafa Doğan, Mesut Bayat.

Son güncelleme 17:10 | 31 Ekim 2019
ankaragücü Başkanlık fatih mert
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