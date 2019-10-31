Ali Koç: Galatasaray dışında herkesle aramız iyi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile son dönemdeki gerginlik ve sarı-kırmızılıların Fatih Terim’in talebi üzerine TT Stadı’nın Koç Grubu’na bağlı catering şirketinin sözleşmesini feshetmesiyle ilgili konuştu.

beIN Sports’ta Güntekin Onay’ın “Galatasaray, Koç Grubu’nun catering şirketi ile sözleşmesini sonlandırmış” sözleri üzerine Ali Koç, “Fesih mi edilmiş? Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak buradayım, Galatasaray’ın catering şirketi ile ilişkisi, Fenerbahçe’yi ilgilendirmez. O benim ilgilendiğim bir iş değil” cevabını verdi.

“G.SARAY İLE İLİŞKİMİZ 3 TEMMUZ’DA DARBE YEDİ”

Galatasaray ile sorun yaşadıklarını kabul eden başkan, “Galatasaray dışındaki kulüplerle ilişkimiz çok, çok iyi. Ezeli rakip, ebedi dost ama ebedi dost kavramı 3 Temmuz sürecinde büyük darbe yedi. Bir nebze, yeni sayfa açmak için, bardağı yarı dolu görmek için hala yaklaşımım var” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`un tüm açıklamaları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beIN Sports ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç Ülker Sports Arena`nın iskanını aldıklarını açıkladı. Koç VAR uygulamasını değerlendirirken, ``Benim çılgın bir önerim var. Teniste, basketbolda, voleybolda, her sporda var. Her takımın 2 kez itiraz hakkı olmalı hakem VAR`a gitmiyorsa bile`` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku