SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Reuters: TVF, EBRD’nin Borsa İstanbul’daki yüzde 10 payını almak istiyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Caner Erkin kararı!
Süper Lig

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Caner Erkin kararı!

Ligde 9 haftada 1 gol ve 4 asistle küllerinden doğan tecrübeli sol bek Caner Erkin, A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosuna dahil edilmeye çok yakın

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 31 Ekim 2019 07:34

Türk futbolunun başarılı sol beklerinden Caner Erkin, Beşiktaş'ta sezona harika bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlıların kötü form grafiğine rağmen 1 gol ve 4 asistle ayakta kalmayı başaran 31 yaşındaki yıldız futbolcu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e göz kırptı.

Daha önce Caner ile ilgili olumlu sinyaller veren Güneş, 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile oynanacak maçların kadrosuna Beşiktaşlı futbolcuyu davet edebilir.

2 YILLIK HASRET BİTECEK

Ligde 9 haftada 11 gol kaydeden Beşiktaş'ın 5 golüne direkt katkı yapan Caner Erkin, bütün maçlarda 11'de sahaya çıktı ve 810 dakika süre aldı.

Deneyimli futbolcu, istikrarlı görüntüsüyle kondisyon ve fizik olarak hazır olduğunu da gösterdi. 31 yaşındaki solak en son milli formayı 6 Ekim 2017'de 3-0 yenildiğimiz İzlanda karşılaşmasında giymişti.

Caner, 2 yıl sonra yine bir İzlanda maçıyla Ay-Yıldızlı takıma geri dönebilir.

30 Ekim 2019 Dorukhan Toköz beklenenden hızlı iyileşiyor Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Beşiktaş`ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, beklenenden hızlı şekilde iyileşiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:03 | 31 Ekim 2019
Caner Erkin şenol güneş
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
9 5 18
2 Fenerbahçe
9 5 17
3 Yeni Malatyaspor
9 5 16
4 Trabzonspor
9 4 16
5 Sivasspor
9 4 15
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Caykur Rizespor
Konyaspor
02/11/2019 - 15:00
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR